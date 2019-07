Kampf um fairen Wasserpreis

Gutes Wasser kostet freilich etwas, zu viel darf es jedoch nicht sein. Diese Grundeinstellung herrscht in den Gemeinden des Verbandes Unteres Lafnitztal vor. Vor Kurzem machte sich aber Unsicherheit breit. In etlichen Kommunen wie Limbach, Dobersdorf, Poppendorf und Zahling wird befürchtet, dass der Wasserverband wegen einer Strukturreform die Gebühren in die Höhe schnellen lässt. „Nähere Informationen sind nicht zu bekommen. Trotz Anfrage zu den Details und der genauen Höhe der geplanten Tarife war nichts zu erfahren“, lautet die Kritik der Bürgerinitiative „Gerechter Wasserpreis“. Offiziell berufe sich der Verband auf die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden, während sich die Ortschefs auf den Verband berufen würden, heißt es weiter.