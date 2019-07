US-Cop mit SUV absichtlich mitgeschleift

Bei einer Verkehrskontrolle in Florida ist es am Wochenende zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen: Der Fahrer eines schwarzen Geländewagens reagierte aggressiv, versuchte dem Beamten seine Dienstwaffe zu entreißen und raste schlussendlich mit dem Polizisten am Auto davon. Mehr als 90 Meter schleifte er den Cop mit.