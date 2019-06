Auf Weg zur Alm: Tiroler stürzt in Bach und stirbt

Todesdrama in der Nacht auf Samstag in Tirol: Ein 49-Jähriger aus Axams ist im Fotschertal im Gemeindegebiet von Sellrain (Bezirk Innsbruck-Land) in einen Bergbach gestürzt und offenbar ertrunken. Er war laut Polizei auf einer Forststraße auf der Beifahrerseite ausgestiegen, hatte den Abgrund zum Fotscherbach übersehen und war in das Hochwasser führende Gerinne gestürzt. Eine Stunde später wurde seine Leiche gefunden.