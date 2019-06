Tirol: Paragleiter (57) bleibt an Liftseil hängen

In eine gefährliche Notlage ist am Dienstag ein deutscher Paragleiter im Tiroler Zillertal geraten: Der 57-jährige Deutsche verlor die Kontrolle über seinen Schirm, stürzte ab und blieb letztlich in einem Liftseil hängen - und baumelte in 30 Metern Höhe! Zwei Holzarbeiter hörten die Hilfeschreie des Mannes und schlugen sofort Alarm. Eine spektakuläre Bergungsaktion war die Folge.