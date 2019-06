Betrunken und ohne Führerschein am Motorrad

Gegen 20:10 Uhr bemerkten Beamte einer Streife der Polizeiinspektion Strass im Zillertal am Dienstag auf der Hochfügener Straße in Fügen ein Motorrad ohne Kennzeichen. Als der Lenker des Motorrades die Polizisten bemerkte versuchte er zuerst mit dem Motorrad und in der Folge zu Fuß zu flüchten. Er konnte von den Beamten aber eingeholt und angehalten werden.