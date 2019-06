Biss-Attacke: Hund geht auf drei Menschen los

Ein Hund hat Dienstagabend in Tulln in Niederösterreich drei Menschen verletzt. Das Tier war aus einer Wohnung entkommen und biss einen Siebenjährigen. Weiters fügte der Vierbeiner einem Sanitäter schwere Blessuren an der Hand zu. Auch die Freundin des Hundebesitzers wurde attackiert. Die Verletzten wurden ins Spital gebracht.