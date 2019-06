Herzinfarkt! Bauer stürzt mit Traktor in Graben

Ein tragischer Unfall überschattete die Arbeiten auf einem Hof in Steinbach an der Steyr in Oberösterreich. Josef M. (70) verlor am Traktor sitzend plötzlich das Bewusstsein. Seine Ehefrau konnte gerade noch abspringen, bevor das Gefährt in einen Graben stürzte. M. konnte von Helfern nicht mehr wiederbelebt werden, er starb am Unfallort.