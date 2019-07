Die Liebes-Dramen der Hollywoodstars

Im ersten Interview nach der Trennung von Angelina Jolie im September 2016 ging Brad Pitt mit sich hart ins Gericht. Die Sucht, so der Schauspieler, sei Schuld am Ehe-Aus gewesen. „Ich kann mich an keinen Tag nach dem College erinnern, an dem ich mich nicht betrunken oder einen Joint geraucht hätte.“ Und weiter: „Ich habe mit allem aufgehört als ich meine Familie gegründet habe - außer mit dem Trinken. Aber das letzte Jahr, wissen Sie - da waren Dinge, mit denen ich nicht umgehen konnte. Ich habe mich viel zu viel betrunken. Es ist einfach zum Problem geworden.“