R2-D2 prägt Vorstellung von KI am ehesten

Was ist und was kann künstliche Intelligenz? Die Vorstellungen davon sind bei vielen Menschen vor allem auch durch Serienhelden und Filmcharaktere aus der Science-Fiction geprägt. Wie eine Studie des Allensbach-Instituts nun herausgefunden hat, repräsentiert der Roboter R2-D2 aus „Star Wars“ die Vorstellungen der Menschen noch am ehesten (20 Prozent).