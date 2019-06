Toyota bringt Gaga-Rap - macht das Hybrid sexy?

Hintergrund: Der Hybridantrieb, um den es hier geht und den Toyota in Prius, C-HR & Co einsetzt, ist eine Kombination aus einem Benzin- und einem Elektromotor, ohne die Möglichkeit, die Batterie per Kabel aufzuladen. Es wird lediglich umgewandelte Bremsenergie genutzt, um den Antrieb zu unterstützen und dadurch Sprit zu sparen.