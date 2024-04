„Was da passiert ist, war wie im Märchen“

Davon völlig unbeeindruckt zeigte sich Heri Weber. Der Kapitän übernahm noch mehr Verantwortung und fungierte temporär als Spielertrainer. In neuer Funktion brachte er frisches Blut in die Mannschaft. Zu den Profiteuren zählte Martin Amerhauser. Plötzlich fand sich der damals 19-Jährige in der Startelf wieder. „Als mein Name auf dem Flipchart stand, habe ich nur gedacht: Na serwas!“, kann er heute darüber lachen. „Es war ein schönes Gefühl, man braucht aber auch die nötigen Nerven dazu.“ Die hatte der gebürtige Anifer zweifellos. In seinen ersten vier Spielen netzte er dreimal.