Österreich besiegt Deutschland im WM-Test

Österreichs Kader gewann im Vergleich zur 2:4-Niederlage in Garmisch-Partenkirchen am Donnerstag erneut mehr an Kontur. Sieben Spieler der ICE-Liga-Finalisten Salzburg und KAC stießen zum Team. NHL-Stürmer Marco Rossi und andere Teamstützen wie Thomas Raffl, Peter Schneider und Benjamin Nissner werden erst bei der Generalprobe gegen Weltmeister Kanada am 5. Mai (19.00 Uhr) in Wien auflaufen.