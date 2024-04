Bayern: Wann die Rangnick-Entscheidung fällt

„Haben uns fixiert“

Genauere Angaben machte Eberl nicht, der 50-Jährige kommentierte dabei den Namen Ralf Rangnick nicht konkret. „Es ist so, dass wir uns fixiert haben“, sagte der Sportvorstand und zeigte sich belustigt darüber, dass diese Personalie für derart hohe Aufmerksamkeit sorgt. „Es fühlt sich so an, dass alle zwei Stunden über diese Trainersuche geredet, gesprochen, sie kommentiert und diskutiert wird. Ich bin gespannt, wann Markus Lanz (Anm.: TV-Talker auf ZDF) endlich einsteigt in diese ganze Thematik.“