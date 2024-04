Barcelona-Frauen im Champions-League-Finale

Im Endspiel am 25. Mai (18.00 Uhr) in Bilbao wartet entweder Paris St. Germain oder Olympique Lyon, das Österreichs Serienmeister SKN St. Pölten in der Gruppenphase zweimal die Grenzen aufgezeigt hat. Die erste Partie hatte Lyon nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 für sich entschieden. Die Entscheidung folgt am Sonntag (16.00) in Paris.