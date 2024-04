Linz überrascht Schwaz beim Viertelfinal-Start

Der Achte des Grunddurchgangs setzte sich beim Zweiten mit 34:30 (15:12) durch und stellte damit in der „best of three“-Serie auf 1:0. Mit einem Heimsieg am Dienstag (20.20) könnten die Linzer, die im Frühjahr acht Niederlagen in neun Spielen kassierten, den Coup perfekt machen. Schwaz hatte bereits zuletzt sensationell das Cupfinale gegen Zweitligist West Wien verloren.