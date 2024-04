St. Pöltens Frauen bezwingen Sturm Graz knapp

Frauen-Fußballmeister SKN St. Pölten hat mit dem zwölften Saisonsieg den nächsten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung in der Bundesliga gemacht. Die Niederösterreicherinnen setzten sich am Samstag im Heimspiel der 14. Runde gegen Sturm Graz mit 1:0 durch und siegten zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor.