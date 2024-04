Historisch! Mit perfektem Score zum Weltcupsieg

Zudem kam noch ein Gefühl von Leichtigkeit dazu. „Ich war völlig entspannt während des Schießens. Locker, als ob ich daheim im Garten trainieren würde.“ Der Erfolg in Asien bedeutet gleichzeitig auch die Teilnahme am Weltcup-Finale in Mexiko im Oktober. Als ebenfalls erster Österreicher! „Ich war schon zweimal knapp dran, jetzt hat auch das endlich geklappt.“