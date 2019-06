Experten prophezeien verheerende Unwetter

Ein Höhentief bringt sehr feuchte und labile Luftmassen. „Samstagnachmittag und am Abend besteht örtlich die Gefahr von Überflutungen, Hagel und Sturmböen.“Auch für die kommende Woche kündigt sich eine markante Hitzewelle an, die jederzeit zu Starkregen führen kann. Der Hitzehöhepunkt soll am Donnerstag erreicht werden. UBIMET-Mann Nikolaus Zimmermann: „Das Thermometer könnte bis zu 30 Grad steigen.“