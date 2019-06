Paragleiter (37) überstand Notlandung unverletzt

Der 37-Jährige war in Greifenburg in Kärnten im Rahmen eines Streckenflugbewerbs gestartet. In den Lienzer Dolomiten auf der Südseite des Eggenkofel kam der Neuseeländer in Turbulenzen und sein Gleitschirm drehte sich mehrmals. Mithilfe des Reserveschirms konnte der Paragleiter oberhalb eines Felsabbruchs in rund 40 Grad steilem und felsdurchsetztem Gelände landen.