Sturz mit Rad: 86-Jährige kurzzeitig bewusstlos

Eine 86-jährige Radfahrerin streifte am Samstag Nachmittag in Lienz mit ihrem Fahrradlenker eine Umhängetasche, die eine 13-jährige Spaziergängerin über der Schulter getragen hatte. Die Pensionistin kam zu Sturz, war kurzzeitig bewusstlos und wurde schließlich mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Klagenfurt eingeliefert.