„Kühlungs-Plan“ für nächste Hitzewelle gefordert

Kein Ersatz für Klimaschutz

„Der Hitzeschutz ersetzt nicht den Klimaschutz“, weist Anschober in diesem Zusammenhang erneut auf seine Initiative „Klimaschutz jetzt!“ hin. Erreichen will er damit, dass die Klimaziele als vorrangige Ziele in der Bundesverfassung und in den Länderverfassungen festgeschrieben werden und ein Energiewendegesetz beschlossen wird.