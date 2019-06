Feuerwehrmann bei Aufräumarbeiten verletzt

Nach dem heftigen Waldbrand in Zell-Freibach, der die Einsatzkräfte tagelang gefordert hatte, verletzte sich am Freitagabend im Zuge der Aufräumarbeiten ein 34-jähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Freibach. Der Mann war im steilen Waldgelände an einem kurzen Baumstamm abgerutscht. Dadurch drehte sich der Baumstamm und der Mann stürzte in weiterer Folge auf einen abstehenden Ast. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Nach dem Unfall wurde der Verletzte von den Kameraden der Feuerwehr zum Rüsthaus verbracht und dort vom Team des Rettungshubschraubers RK 1 erstversorgt. Anschließend wurde der 34-Jährige von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.