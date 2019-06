Protest gegen geplanten Entschlüsselungszwang

Geht es nach den Plänen von Deutschlands Innenminister Horst Seehofer, sollen bis dato verschlüsselte Messengerdienste wie WhatsApp, Signal, Threema oder Telegram, die die Kommunikation ihrer Kunden nicht offenlegen, künftig in Deutschland nicht mehr genutzt werden dürfen. In einem offenen Brief protestieren nun über 100 Verbände, Informatiker sowie Bürgerrechtler gegen das Vorhaben. Sie warnen vor „fatalen Konsequenzen“.