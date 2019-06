„Art Basel“: Das Geschäft mit der Kunst

Regelmäßig erscheinen zu dieser Zeit in den Wirtschaftsmagazinen Kunstrankings, so hat etwa der „Trend“ gearde die Linzerin Valie Export zur Nummer 1 der bedeutendsten Künstlerinnen Österreichs gewählt, bester Jungstar ist Nick Oberthaler aus dem Salzkammergut. Rund um die Art Basel finden weiter Veranstaltungen, wie die „Limited“, die „Liste“ und die Austellungen der bedeutenden Fondation Beyeler statt. In den ersten beiden Fällen werden jüngere Künstler, die vielleicht die Stars von morgen sein könnten, gezeigt. Die Fondation Beyeler widmet sich dem Südtiroler Rudolf Stingel mit ganz neuen Werken.