Attacke auf lesbisches Paar: Angreifer wieder frei

Nachdem in einem Londoner Nachtbus ein lesbisches Paar brutal verprügelt worden war, hat die Polizei am Freitag und am Samstag fünf Verdächtige festgenommen - und gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt. Allerdings müssen die Burschen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren Anfang Juli zu einer Vorladung erscheinen, hieß es in der Nacht auf Sonntag.