Lesbisches Paar in Londoner Bus brutal verprügelt

Doch was war passiert? Nach einem Date waren Melania (28) und ihre Partnerin Chris (29) am vergangenen Mittwoch in London in einen Nachtbus nach Camden Town gestiegen, gingen hoch auf das Oberdeck des Busses, setzten sich dort in die erste Reihe. „Wir müssen uns geküsst haben oder so etwas, denn plötzlich kamen da diese Typen“, schildert Melania in ihrem Facebook-Posting.