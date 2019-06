WK-Chef Walser wettert gegen Lkw-Fahrverbote

Was tun gegen den steigenden Lkw-Transit? Das Land reagiert mit Blockabfertigung und geplanten Verschärfungen der Fahrverbote. In der Wirtschaftskammer sieht man dadurch das Problem nicht gelöst. Daten der Uni Graz würden das belegen, so Wirtschaftskammer-Chef Christoph Walser. Er fordert auch Pkw-Beschränkungen.