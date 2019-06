Spediteure kritisieren Blockabfertigungen

Blockabfertigungen über den ganzen Tag

Erst am Donnerstag hatte das Land Tirol angekündigt, am Freitag ab 12.00 Uhr und am Samstag bereits ab 5.00 Uhr den Lkw-Verkehr zu dosieren. Außerdem können die Blockabfertigungen nun über den ganzen Tag hinweg durchgeführt werden und nicht wie bisher nur zwischen 5.00 Uhr und 10.00 Uhr.