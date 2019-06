Chaos verhindern! Lkw-Dosierung zu Pfingsten

Am Freitag wird der Verkehr ab 12 Uhr dosiert, am Samstag bereits ab 5 Uhr. Am Sonn- und Feiertag gilt ohnehin das Fahrverbot. Nach dem Pfingstmontag wird, wie vorgesehen, der Verkehr am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag blockweise abgefertigt, hieß es vom Land Tirol.