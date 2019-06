ÖBB warnt: „Deutsches Eck“wird gesperrt

Im Vorhinein informieren

Ab Donnerstag wird das „Deutsche Eck“ bis Mittwoch, 12. Juni, gesperrt. Auf der Strecke Kufstein-Rosenheim-Salzburg führt die Deutsche Bahn Bauarbeiten durch. Durch die verschiednen Umleitungen ergeben sich Reisezeitverlängerungen von bis zu 90 Minuten. Die Railjets von und nach Zürich werden in diesem Zeitraum über Zell am See umgeleitet. Für die Fernverkehrszüge von und nach Bregenz wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Salzburg und Kufstein (beziehungsweise Wörgl) eingerichtet. Züge Richtung Wien werden in Tirol und Vorarlberg teils deutlich früher losfahren, um die Verspätungen auszugleichen. Nur so kann der Fahrplan in Salzburg stabil gehalten werden. Allen Reisenden wird empfohlen, sich im Vorhinein über Verbindungen, Zeitreserven und Ersatzverbindungen zu informieren. Alle Änderungen können über die Fahrplanauskunft Scotty (fahrplan.oebb.at), die Scotty-App oder oebb.at abgerufen werden.