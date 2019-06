Kommt die AIDS-Impfung?

Ich bin Molekularbiologe und seit 2006 am LBI in Wien tätig. Meine Hauptaufgabe ist es, zusammen mit meiner Forschungsgruppe verschiedene experimentelle Krebsmodelle zu entwickeln, um sie besser verstehen zu lernen. Einer meiner Kollegen führte ein solches Experiment durch und erhielt ein unerwartetes Resultat, von dem wir annahmen, es könne sich zur Produktion einer Komponente für die HIV-Schutzimpfung eignen. Es war also ein glücklicher Zufall.