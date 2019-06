Sobotka: BVT nicht für Wahlkampf missbraucht

„Alle relevanten Akten geliefert“

Bezüglich Aktenlieferungen beteuerte Sobotka, „alles Relevante“ erbracht zu haben. Von 89 Kartons im Staatsarchiv habe man 36 „abstrakt durchsucht“, so Sobotka: „Wir haben alles getan.“ Insgesamt habe er seinen einstigen Kabinettschef viermal beauftragt, ins Staatsarchiv zu gehen. Krainer zweifelte das an: „Das stimmt aber gar nicht“, der Kabinettschef sei im fraglichen Zeitraum nie dort gewesen. „Ich habe noch nie erlebt, dass ein Parlamentspräsident die Arbeit des Ausschusses behindert, statt sie zu unterstützen“, so Krainer. „Das weise ich auf das Schärfste zurück“, entgegnete Sobotka, der wiederholt darauf verwies, dass „alles, was notwendig war, auch geliefert wurde“.