Sobotka im BVT-Ausschuss: „Bin kein James Bond“

Keine Informationen vom Verfassungsschutz verlangt

Sobotka schloss hingegen aus, eine Bestellung für die Wahlkampagne in Auftrag gegeben zu haben. Wenn sein Kabinett Informationen geordert haben sollte, dann sei es darum gegangen, als Innenminister über aktuelle Themen informiert zu sein, die an ihn herangetragen werden könnten. So finde sich im Wahlprogramm ja auch nichts von dem Erfragten: „Es ging um die Sicherheit Österreichs.“ BVT-Chef Peter Gridling hatte im Februar vor dem U-Auschuss allgemein von laufenden Anfragen aus dem Innenministerium gesprochen, was er abzustellen versucht habe.