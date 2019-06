30 km flussabwärts mehrere Tote aus Donau geborgen

In der Nacht auf vergangenen Donnerstag war das kleine Ausflugsschiff Hableany Nixe) mit dem wesentlich größeren Flusskreuzfahrtschiff Viking Sigyn auf der Donau in der ungarischen Hauptstadt zusammengestoßen. Das Boot sank in Sekundenschnelle. Sieben Menschen wurden danach tot geborgen, 21 gelten als vermisst. Der Kapitän der Viking Sigyn wurde am Wochenende verhaftet.