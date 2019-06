Das war das Hafenfest in der Wörthersee-Ostbucht

Auch am Finaltag des Alpen Adria-Hafenfestes der „Kärntner Krone“ gab’s in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt ein volles Programm. Da sorgten schon zum Frühschoppen die Wendl Buam für hervorragende Stimmung im voll besetzten Biergarten der Villa Lido. Danach der musikalische Höhepunkt des Tages, der Auftritt der jungen Zillertaler. Markus, Daniel und Michael zündeten ein Hit-Feuerwerk.