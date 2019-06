Engstelle auf dem Weg: Drei verletzte Radfahrer

An einer Engstelle auf dem Rad- und Gehweg in Dellach am Millstätter See begegneten einander Sonntagmittag ein 79-jähriger Althofener auf seinem E-Bike und eine Ehepaar aus Steindorf auf Mountainbikes. Die Lenker der Fahrräder des Althofeners und des 63-Jährigen streiften - alle drei Hobbysportler stürzten. Der 79-Jährige erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.