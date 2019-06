85 Verletzte bei Explosion in Sprengstofffabrik

Eine Explosion in einer großen Sprengstofffabrik in Zentralrussland hat am Samstag einen Großbrand ausgelöst. Mindestens 85 Menschen wurden verletzt - 39 Werksmitarbeiter und 46 Bewohner benachbarten Häuser. Viele von ihnen mussten ins Krankenhaus, 16 Verletzte mussten auch am Sonntag noch behandelt werden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Tote gab es demnach nicht. Die Explosion ereignete sich in der „Kristall“-Fabrik in Dserschinsk rund 400 Kilometer östlich von Moskau.