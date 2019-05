Am „Krone“-Hafenfest geht‘s rund

Als universeller Musikliebhaber geoutet hat sich „Villacher“-Chef Thomas Santler: „Ich finde in allen Genres Lieder, die mir gefallen, und am Hafenfest gefällt mir vor allem die Vielfalt.“ So ist von Volksmusik, Schlager, und Folk bis zu Countryklängen alles zu hören. Was die Besucher sehr schätzen: Entlang der Uferpromenade wird bei den Gastronomieständen „unplugged“, also stromlos, aufgespielt. Das macht die familienfreundliche Atmosphäre des Hafenfestes aus.