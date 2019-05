„Bühne frei“ für das Hafenfest am Wörthersee

Bis einschließlich Sonntag wird in der Wörthersee-Ostbucht in der Landeshauptstadt gefeiert. Auf die Besucher wartet ein vielfältiges Programm, was aus dem Alpen Adria-Hafenfest das wohl bunteste Familienfest in Österreich macht. „Es ist ein eher ruhiges Fest mit einigen Highlights, und entlang der Uferpromenade mit stromloser Musik, damit man sich abseits der Hauptbühne gesellig unterhalten kann“, so Gerfried Zmölnig, Chef vom Veranstalter ip-media.