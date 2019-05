Hotelzimmer mit dubioser Kreditkarte gebucht

Mit einer gefälschten Kreditkarte hat ein 29-jähriger ukrainischer Staatsbürger am 17. Mai in einem Hotel in Pörtschach am Wörthersee für sich und drei weitere Personen zwei Hotelzimmer gebucht. Ein paar Tage später flog der Schwindel auf. Als die Hotelmanagerin den Mann auffordern wollte, den Betrag von mehreren Tausend Euro zu begleichen, waren er und die anderen drei Hotelgäste bereits verschwunden.