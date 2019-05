Fernöstliche Kriege in „Total War: Three Kingdoms“

Am 23. Mai veröffentlicht das Entwicklerstudio The Creative Assembly sein neues Strategie-Epos „Total War: Three Kingdoms“ für den PC. Im neuesten Ableger der alt-ehrwürdigen Strategiespiel-Serie verschlägt es den Spieler ins alte China, wo er als Herr über eine von zwölf Fraktionen versucht, das riesige Reich der Mitte zu vereinen und sich zum Kaiser aufzuschwingen. Im Launch-Trailer sehen Sie, wie die Kampagne inszeniert ist und auf welche Schlachten sich die Spieler freuen dürfen.