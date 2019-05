Anzeigen in Schulen haben um 22 Prozent zugenommen

„Krone“: Zuerst der Fall in Wien-Ottakring, nun zwei Messer- und Scheren-Drohungen in Linzer Schulen. Ist das eine zufällige Häufung?

Paul Kimberger: Natürlich sind es Extremfälle, aber da kommt jetzt eine Entwicklung an die Oberfläche, die wir in den Schulen schon geraume Zeit beobachten.