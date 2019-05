Monsterfreunde bringen jetzt Stadthalle zum Beben

Am kommenden Donnerstag ist es wieder so weit: Bereits zum vierten Mal bringen 4000 Kinder die größte Konzerthalle Österreichs zum Beben. Unterstützt von Ö3-Chartstürmerin Mathea, dem Wiener Hit-Duo King & Potter, Solotänzerin Olga Esina und Sandmalerin Irina Titova präsentieren die Schüler im Rahmen des Monsterfreunde-Volksschulprogramms in der Halle D der Wiener Stadthalle ihre gelernten Lieder. Gewinnen Sie mit krone.at jetzt Tickets für das musikalische Event für die ganze Familie am 23. Mai!