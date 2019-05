Der lange Weg zur nächsten Pensionsreform

Die Zahl der Österreicher, die jedes Jahr in den Ruhestand treten, steigt in den nächsten Jahren stetig an. Denn schön langsam kommt die „Babyboom“-Generation in das Rentenalter. 2018 registrierte die Pensionsversicherung (ohne Beamte) 92.203 Neuzugänge (plus 6,5 Prozent zu 2017).