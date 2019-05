Gefährlicher Zwischenfall für Doppeldecker-Pilotin

Gefährlicher Zwischenfall in Wien

Auch ihr möchte Harrison mit ihrer Reise „Tribut zollen“, wie die Britin weiter schildert. Am 11. Mai brach sie schließlich zu ihrem großen Abenteuer auf - doch bei ihrem zweiten Zwischenstopp in Wien sollte es für die Britin zu einem wahren Schockmoment kommen. Mit ihrem offenen Doppeldecker geriet die Pilotin am 14. Mai plötzlich in einen Vogelschwarm, der Flieger wurde dabei beschädigt, doch Harrison blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Die Schäden verdonnerten sie allerdings zu einer Zwangspause von drei Tagen.