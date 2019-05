US-Ermittler überführen Sex-Mörder nach 45 Jahren

Auch in Deutschland wegen Mordes verurteilt

Nicht das erste brutale Verbrechen des US-Amerikaners: Als er 18 Jahre alt war, hatte er 1963 eine 16-Jährige in Deutschland vergewaltigt und getötet. Getreu wuchs in einer Militärfamilie auf, die häufig umzog. Er wurde wegen Mordes verurteilt, kam wegen seines jungen Alters allerdings bereits nach wenigen Jahren wieder frei und kehrte in die USA zurück.