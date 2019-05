Experten beraten Mieter direkt vor Ort

Was darf ich in einer Mietwohnung, was nicht, und was muss mein Vermieter - diese und ähnliche Fragen sind nicht immer leicht zu beantworten. „Anfragen an unsere Experten steigen. Alleine in den ersten vier Monaten 2019 suchten bereits 681 Betroffene unsere Beratungsstellen auf“, so die zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf. Deshalb will die SP-Mandatarin das kostenlose Service des Landes erweitern und zusätzlich zu den Beratungsstellen auch Infotouren durch alle Bezirke starten. „Gemeinden können sich bei Interesse gerne bei uns melden. Unser Mietrechtsexperte kommt direkt in die Orte und hilft den Betroffenen weiter.