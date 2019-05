„Samurai Shodown“ feiert am 25. Juni sein Comeback

Elf Jahre haben sich Fans seit dem letzten Teil gedulden müssen, am 25. Juni feiert „Samurai Shodown“ nun sein Comeback auf PS4 und Xbox One (Switch und PC folgen später), wie SNK in einem neuen Trailer verriet. Angesiedelt vor dem allerersten, 1993 veröffentlichten Teil der schwertschwingenden Kampfspielserie, verspricht der japanische Entwickler neben einer neuen Optik auf Basis der Unreal Engine 4 und neuen Charakteren auch auf die Taktiken des Spielers angepasste Ghost-Gegner - eine künstliche Intelligenz soll‘s möglich machen.