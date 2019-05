Die Besten der Besten in den Tourismusberufen

Es ist der österreichische Wettbewerb für Lehrlinge in den Tourismusberufen: der „JuniorSkills Austria“, der vergangene Woche in Salzburg über die Herdplatten und Tableaus ging. Teilnehmer aus ganz Österreich beweisen sich dabei in den Kategorien „Küche“, „Service“ sowie „Hotel- und Gastronomieassistent“. Das Team Tirol brillierte neunfach - und das in zwei Farben: 3x Gold und 6x Silber.