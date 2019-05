Sommer-Saisonstart in den Bergen verschoben

Einige Gebiete schon offen

„Da auch die Wettervorhersagen für nächste Woche nicht in Richtung Sommer gehen, können wir den fixen Betrieb auch für den 18. und 19. Mai noch nicht garantieren“, so die Verantwortlichen weiter. Als Ausflugsvariante stehe jedoch der Wurbauerkogel in Windischgarsten zur Verfügung. Auf der Wurzeralm startet der Betrieb am 30. Mai. Am Grünberg und Dachstein-Krippenstein hat die Saison bereits begonnen.